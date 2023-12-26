В Госдуму внесли проект о запрете продажи бестабачной смеси с массовой долей никотина более 3,5%

Фото: realnoevremya.ru//Динар Фатыхов

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий приравнять никотиносодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания к никотиносодержащей продукции, а также запретить продажу бестабачных смесей для нагревания с массовой долей никотина более 3,5%. Автором проекта выступил сенатор Совета Федерации Вячеслав Тимченко.

Изменения предлагается внести в федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сенатор выступил с предложением приравнять никотиносодержащие и безникотиновые (с массовыми долями никотина не менее 0,01%) бестабачные смеси для нагревания к никотиносодержащей продукции.

Помимо этого, статью 19 указанного закона предлагается дополнить новой нормой, согласно которой розничная продажа бестабачной смеси для нагревания при содержании в ней никотина свыше 3,5% запрещается.

По мнению Вячеслава Тимченко, по состоянию на сегодняшний день бестабачные смеси «не подлежат ни обязательной сертификации, ни декларированию соответствия», что дает изготовителям возможность умышленно добавлять в них никотин для того, «чтобы спровоцировать тягу и увеличить спрос».

В ноябре сообщалось, что Министерство здравоохранения России не поддержало запрет на розничную продажу никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов. Ранее председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что необходимо поэтапно ужесточать правила продажи электронных сигарет до запрета вкусовых ароматизаторов. А в октябре МЧС России предложило с 1 марта 2025 года разрешить курение электронных сигарет, IQOS и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах.

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Илина Хакимова