«Известия»: Минздрав не поддержал запрет продажи жидкостей для вейпов в России

Фото: realnoevremya.ru//Динар Фатыхов (архив)

Министерство здравоохранения России не поддержало запрет на розничную продажу никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на подготовленный Минздравом проект отзыва Кабинета министров на законопроект, направленный депутатами ЛДПР в правительство.

В числе основных причин указывается рост нелегального оборота этой продукции без уплаты акциза, а также выпадающие доходы бюджета.

В проекте отзыва указывается, что в 2023 году доходы от уплаты в федеральный бюджет акцизов на никотинсодержащие жидкости оцениваются на уровне 3,6 млрд рублей. А «в соответствии с проектом закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» прогноз поступления доходов от уплаты акцизов составил в 2024 году — 12,1 млрд рублей, в 2025-м — 12,6 млрд, в 2026-м — 13,1 миллиарда».

Так, принятие законопроекта приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в размере более 12 млрд рублей ежегодно.

Еще одной причиной называется отсутствие критериев предлагаемого запрета. В Минздраве подчеркнули, что запрет ведет к нарушению концепции закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Помимо этого, предлагаемые нововведения создают условия для возникновения юридических коллизий, а также для неоднозначного толкования положений закона.

realnoevremya.ru//Динар Фатыхов (архив)

Однако в ЛДПР заявили, что даже если законопроект получит отрицательный отзыв, его все равно внесут в Госдуму.

Как отмечает издание, это уже вторая попытка депутатов фракции установить запрет на розничную продажу никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов на законодательном уровне.



Напомним, с 1 июня 2023 года вейпы в России можно приобрести только в магазинах и павильонах.

В ноябре этого года председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что необходимо поэтапно ужесточать правила продажи электронных сигарет до запрета вкусовых ароматизаторов. А в октябре МЧС России предложило с 1 марта 2025 года разрешить курение электронных сигарет, IQOS и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах.



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Илина Хакимова