На охрану главной елки Казани потратят более полумиллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На охрану праздничной площадки возле Центра семьи «Казан», где установлена главная елка столицы Татарстана , в новогодние праздники готовы потратить почти 548 тысяч рублей, подсчитало «Реальное время», изучив документацию на портале госзакупок. Заказчик услуги — Дирекция парков и скверов города.

Профинансируют охрану территории, где находится главная елка Казани, за счет субсидии из муниципального бюджета. Стоимость одного часа оказания услуги оценивается в 580 рублей.

С 5 по 8 ноября территорию у казанской «Чаши» требуется охранять с 10.00 до 22.00, с 9 по 12 января — с 16.00 до 22.00, а с 13 по 14 января — с 10.00 до 22.00. Для этих целей понадобится по пять специалистов.

На патрулирование праздничной площадки с 5 по 8 января понадобится два человека с 15.00 до 22.00. Кроме того, два охранника необходимо на охрану КПП и товарно-материальных ценностей с 5 по 14 января на протяжении всех суток.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, центральную елку Казани откроют 23 декабря. Торжественное мероприятие начнется в 16.30. Для зрителей подготовили интерактивное мероприятие, посвященное Году семьи. Главный герой — символ 2024 года — Дракон сразится с недоброжелателями за защиту главного семейного праздника.



В ночь с 31 декабря на 1 января жители и гости Казани смогут встретить Новый год у главной елки. Мероприятие пройдет в стиле «народное караоке» и продлится до 2 часов ночи.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина