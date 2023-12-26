В Татарстане вторая декада декабря оказалась на 2—3 градуса холоднее обычного

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во второй декаде декабря 2023 года в Татарстане наблюдался неустойчивый температурный режим. Она была холоднее обычного на 2—3 градуса, сообщается на сайте республиканского УГМС.

В первые два дня второй декады декабря в Татарстане температуры воздуха составляли от -17 до -25 градусов, местами — от -27 до -32°С. На востоке республики зарегистрировали -27... -35°С.

С 18 декабря температурный фон в Татарстане повысился до -1... +1°С. Максимум, зафиксированный в этот период, составил 0... +3 градуса. Зафиксировано один-два дня с оттепелью.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Аналогичной по температурному режиму за последние 35 лет была вторая декада декабря 1991 и 1995 годов, — говорится в сообщении.

Неустойчивый температурный режим в Татарстане наблюдался и в первой декаде декабря 2023 года — она оказалась холоднее обычного на 6—9 градусов. В этот период наблюдалась «аномально холодная погода». Из-за нее дважды объявляли штормовое предупреждение, прогнозируя до -40 градусов.

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Татьяна Демина