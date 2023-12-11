В аномальные морозы среднесуточные температуры в Татарстане опустились ниже нормы на 28 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При аномально холодной погоде, которая установилась в Татарстане с 6—7 декабря, среднесуточные температуры воздуха опустились ниже нормы на 9—28 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.

В конце прошлой недели и в выходные дни ночью и утром температуры в Татарстане опускались до -29... -35°С. В северных и восточных районах зафиксировали до -36... -37 градусов, на крайнем востоке, в Муслюмово, — до -39°С.

Днем в Татарстане температуры воздуха в последние дни составляли от -20 до -25 градусов. На востоке они достигали -31°С.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на прошлой неделе — 4 и 8 декабря — в Татарстане объявили два штормовых предупреждения об аномальных морозах. В республике в ночное время ожидалось до -40 градусов.



На этой неделе температурный фон в Татарстане начнет повышаться. В выходные ожидается снег, метель и сильный ветер.

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Татьяна Демина