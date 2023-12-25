Товарооборот Татарстана с исламскими государствами в 2023 году вырос до $4,2 млрд
Татарстан за 9 месяцев 2023 года увеличил товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества до $4,2 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2,3 раза.
С января по сентябрь этого года Татарстан экспортировал продукцию на $3,7 млрд, импорт же составил $460 млн, сообщает «РБК Татарстан», ссылаясь на раиса республики Рустама Минниханова.
Он также обратил внимание, что Татарстан «планомерно и последовательно» налаживает контакты с мусульманскими государствами Ближнего Востока, Азии и Африки, а также поддерживает хорошие связи со странами Центральной Азии. Помимо этого республика развивает сотрудничество с Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном.
Рустам Минниханов подчеркнул, что выстраивать контакты помогает Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Напомним, участие в нем в этом году приняли около 80 государств. На форуме заключили порядка 130 соглашений и меморандумов.
Также раис Татарстана указал, что еще одним видом сотрудничества могут стать исламские финансы, которые сейчас активно развиваются в Татарстане.
— Не секрет, что ряд ведущих европейских и американских банков не работает с Россией. Значит, мы должны найти какие-то другие формы, — сказал Минниханов.
Доля Татарстана в объеме внешней торговли Приволжского федерального округа занимает около 30%. По итогам прошлого года внешнеторговый товарооборот республики вырос на 8% и достиг $19 млрд. Рост товарооборота со странами ЕАЭС составил 11,5%.
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