«Нефтехимик» разгромно уступил «Амуру» в Хабаровске

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» потерпели разгромное поражение от хабаровского «Амура» в гостевом матче Фонбет чемпионата КХЛ. Победу хозяева одержали со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Победу «Амуру» принес хет-трик Владислава Барулина и шайба Егора Коршкова. За «волков» отличился Никита Сетдиков.

В концовке встречи нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин подрался с защитником хабаровчан Сергеем Рыжиковым. Судьи разняли их, когда оба уже упали на лед.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Два дня назад «Нефтехимик» проиграл московскому «Динамо» в овертайме. Матч закончился со счетом 2:3.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов