«Нефтехимик» разгромно уступил «Амуру» в Хабаровске
Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» потерпели разгромное поражение от хабаровского «Амура» в гостевом матче Фонбет чемпионата КХЛ. Победу хозяева одержали со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
Победу «Амуру» принес хет-трик Владислава Барулина и шайба Егора Коршкова. За «волков» отличился Никита Сетдиков.
В концовке встречи нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин подрался с защитником хабаровчан Сергеем Рыжиковым. Судьи разняли их, когда оба уже упали на лед.
Два дня назад «Нефтехимик» проиграл московскому «Динамо» в овертайме. Матч закончился со счетом 2:3.
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