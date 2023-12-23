«Нефтехимик» проиграл московскому «Динамо» в овертайме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл московскому «Динамо» в овертайме. Матч закончился со счетом 2:3.

Первыми забили хоккеисты из Нижнекамска, гол на свой счет записал Никита Сетдиков. Спустя несколько минут «Нефтехимик» повел в счете уже 2:0, результативный бросок совершил Андрей Белозеров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако татарстанские хоккеисты не смогли довести игру до победы. Сначала москвичи отставание сократили, забитой шайбой отличился Дмитрий Рашевский, а позже «Динамо» и вовсе сравняло счет, гол забил Павел Кудрявцев. Отличиться в основное время команды не сумели, и игра перешла в овертайм. В дополнительное успешнее оказались хоккеисты московской команды, победный гол на счету Даниила Пыленкова.

Два дня назад «Нефтехимик» прервал семиматчевую серию поражений, одержав победу над «Барысом». В домашней игре нижнекамская команда победила коллектив из Казахстана со счетом 3:2.



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Александр Зарипов