Казанские поликлиники начнут работать в усиленном режиме на фоне роста ОРВИ и гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани наблюдается сезонный рост ОРВИ и гриппа. По этой причине городские поликлиники будут работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Дежурные терапевты и педиатры будут вести приемы до полуночи. Вызовы врачей на дом будут приниматься до 21.00. Обход пациентов по вызовам на дому продлили до 22.00.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На этой неделе замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что система здравоохранения в Татарстане отмечает напряженную ситуацию по заболеваемости ОРВИ. В регионе значительно увеличилась обращаемость в поликлиники и стационары, а также число вызовов скорой медицинской помощи.

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Айрат Назипов