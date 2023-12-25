В Казани в новогодние каникулы увеличат время работы общественных туалетов

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в новогодние каникулы увеличат время работы общественных туалетов на улицах. Об этом на «деловом понедельнике» предупредил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— С 23 декабря по 8 января в местах массового отдыха они будут открыты ежедневно с 10.00 до 22.00. Туалетные модули, находящиеся вблизи елочных городков, с 31 декабря на 1 января будут работать в продленном режиме до 2 часов ночи, — сказал он.

На этот период в дополнение к стационарным туалетам установят 16 биотуалетов.

скриншот realnoevremya.ru трансляции «делового понедельника»

Напомним, в начале 2024 года жители Татарстана, работающие в организациях с пятидневной рабочей неделей, будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. На работу они выйдут 9 января.



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Татьяна Демина