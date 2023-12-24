Камила Валиева выступила с показательным номером под саундтрек из «Слово пацана»

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

Уроженка Казани, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева представила новый показательный номер на чемпионате России-2024. Она выступила под саундтрек на татарском языке «Пыяла» из сериала «Слово пацана».

Свой номер Камила Валиева начала в наушниках. Первые 40 секунда она кружила на льду под разную музыку, но при включении популярной песни дуэта «Аигел» она сняла наушники и закончила выступление под эту музыку.

Вчера Камила Валиева заняла третье место женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию, уступив Аделии Петросян и Софье Муравьевой. До этого спортсменка лидировала по итогам короткой программы.

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

В начале декабря трек «Пыяла» возглавил мировой рейтинг приложения распознавания музыки Shazam. Песня все еще занимает первое место.

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Айрат Назипов