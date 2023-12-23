Камила Валиева заняла третье место на чемпионате России по фигурному катанию

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Камила Валиева заняла третье место на чемпионате России по фигурному катанию. По итогам соревнований в Челябинске она набрала 237,99 баллов.

Валиеву опередили Аделия Петросян, занявшая первое место и Софья Муравьева, которая расположилась на второй строчке. Девушки набрали по 246,53 и 239,40 баллов соответственно.

Напомним, что вчера, 22 декабря, Олимпийская чемпионка Камила Валиева лидировала в женском одиночном катании после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. В первый день соревнований она набрала 81,85 балла.



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Александр Зарипов