Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Российские войска на донецком направлении отразили 11 атак ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

— Общие потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один «Leopard-2» производства ФРГ, боевая машина пехоты «Bradley» производства США и три автомобиля, — проинформировало ведомство.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

В Минобороны также добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Напомним, 17 декабря, российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения террористической атаки украинскими беспилотниками самолетного типа в трех субъектах страны.



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Александр Зарипов