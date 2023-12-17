Российские силы ПВО нейтрализовали 35 беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения террористической атаки украинскими беспилотниками самолетного типа в трех субъектах страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, — говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили об уничтожении еще двух БПЛА над территорией Волгоградской области.

Напомним, вчера беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Кроме того, 16 декабря украинские военные обстреляли Белгородскую область 41 раз за сутки, в том числе восемь взрывных устройств сбросили с беспилотников. Один БПЛА сбит, пострадавших и повреждений нет.

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Галия Гарифуллина