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Татарстанцев предупредили о тумане и гололеде

13:50, 23.12.2023
Татарстанцев предупредили о тумане и гололеде
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня и завтра на территории Татарстана прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, во второй половине дня 23 декабря, ночью и днем 24 декабря на территорию региона, в том числе и Казани, опустятся туманы и образуется гололед.

Ночью и днем 24-го числа на дорогах Татарстана также ожидается сильная гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, из-за теплой погоды в Казани перенесли открытие главной елки города — оно должно было пройти сегодня. Мероприятие состоится на следующей неделе — 26 декабря.

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Максим Кокунин
Общество Татарстан
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