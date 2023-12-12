На реконструкцию казанского ЦУМа выделили первый транш в 9,8 млн рублей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

На реконструкцию ЦУМа в Казани выделили первый транш в размере 9,8 млн рублей, следует из тендера.



В ЦУМ планируют разместить Центр народно-художественных промыслов и мастеров. Согласно концепции, в здании разместятся мастерские, производственные площадки, а также пространства для проведения мастер-классов.

Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2024 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Татарстана». Заявки на участие в тендере принимаются до 18 декабря этого года, итоги подведут 20 декабря.

В сентябре сообщалось, что казанский ЦУМ вплотную подошел к грядущей национализации недвижимости, установив необычные условия выкупа акций у своего мажоритарного владельца Анвара Алишева (до сентября контролировал около 99% акций АО «Торговый дом «Казанский ЦУМ», — прим. ред.). Из-за включения в схему дорогостоящего банковского кредита план по выходу в кеш выглядит неоднозначным: то ли казанский ЦУМ сам спасается от долговых обременений, то ли защищается от государственных интервенций. В любом случае, исход конечной сделки по приобретению ЦУМа республиканскими властями не так прост, как может показаться на первый взгляд. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко