Сегодня в Казани дождь, мокрый снег и до +3 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в пятницу, 22 декабря, ожидается облачная погода, мокрый снег и дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +1 до +3 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -1 до +2°С.

Также в Казани ожидается юго-западный ветер с порывами 7—12 м/с. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, температуры воздуха в Татарстане начнут опускаться в ближайшие выходные. В начале следующей недели ожидается похолодание до -8 градусов и снег.



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Татьяна Демина