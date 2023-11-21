Готовность автодороги Алексеевское — Альметьевск оценивается в 63%

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев (архив)

В рамках государственно-частного партнерства в Татарстане ведется работа по трассе Шали — Бавлы на участке Алексеевское — Альметьевск. На сегодняшний день ее техническая готовность составляет 63%. Об этом на брифинге, посвященном подготовке дорожных организаций к зиме, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

— В этом году мы планируем провести сплошной проезд от нулевого пикета до 145-го километра. На сегодняшний день остаются работы по завершению мостового перехода «Шешма» и еще двух участков на третьем этапе, — сказал он.

Напомним, на строительство платной автодороги Алексеевское — Альметьевск выделят еще 17,1 млрд рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.



Всего на дорогу предназначено 22,4 млрд рублей. Из них 5,3 млрд выделят из федерального бюджета.

Как писало «Реальное время», строительство автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск в составе платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5) обойдется в 102,4 млрд рублей.

Напомним, Шали — Бавлы станет платной автомагистралью и составным участком международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Строительство трассы условно разделено на четыре участка: Сорочьи Горы — Шали (М-7) — 40 км, мостовой переход через Каму у села Сорочьи Горы — 14 км, Алексеевское — Альметьевск — 145 км, и Альметьевск — Бавлы (М-5) — 100 км.

В начале сентября ход строительства участка платной автодороги осмотрел раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поговорил со строителями и проехал по готовому участку дороги.

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Максим Кокунин