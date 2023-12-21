УНИКС уверенно переиграл дома БК «Минск»
Баскетбольный клуб УНИКС одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В матче 18-го тура казанцы переиграли на своей площадке белорусский «Минск» со счетом 101:81 (21:15,30:18,31:31,19:17).
Самым результативным игроком казанцев оказался американский игрок Эрик Грин. Он набрал 22 очка. У Маркоса Найта — 20 очков, а Джарел Рейнольдс заработал 16 очков.
После победы УНИКС укрепился на второй строчке турнирной таблицы. Следующий матч казанский клуб проведет дома против «Самары». Игра состоится 24 декабря.
В предыдущей игре УНИКС обыграл в гостевом поединке баскетбольный клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча завершилась со счетом 80:89 (19:27, 20:21, 22:26, 19:15).
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым