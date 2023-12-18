Новости спорта

21:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

УНИКС обыграл «Уралмаш» в Екатеринбурге

19:22, 18.12.2023
УНИКС обыграл «Уралмаш» в Екатеринбурге
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский УНИКС обыграл в гостевом поединке баскетбольный клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга. Матч 17-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ завершился победой татарстанской команды со счетом 80:89 (19:27, 20:21, 22:26, 19:15).

Самым результативным игроком казанцев оказался американский разыгрывающий Маркос Найт. Он набрал 24 очка.

Сейчас УНИКС продолжает занимать второе место в турнирной таблице. В 16 играх подопечные Велимира Перасовича одержали 12 побед.

Следующую игру УНИКС проведет дома против «Минска». Встреча состоится в четверг, 21 декабря, в 19.00.

В прошлом матче казанский клуб победил «Астану». Счет составил 75:97(10:22, 22:27, 22:29, 21:21).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
СпортБаскетбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также