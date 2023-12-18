УНИКС обыграл «Уралмаш» в Екатеринбурге
Казанский УНИКС обыграл в гостевом поединке баскетбольный клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга. Матч 17-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ завершился победой татарстанской команды со счетом 80:89 (19:27, 20:21, 22:26, 19:15).
Самым результативным игроком казанцев оказался американский разыгрывающий Маркос Найт. Он набрал 24 очка.
Сейчас УНИКС продолжает занимать второе место в турнирной таблице. В 16 играх подопечные Велимира Перасовича одержали 12 побед.
Следующую игру УНИКС проведет дома против «Минска». Встреча состоится в четверг, 21 декабря, в 19.00.
В прошлом матче казанский клуб победил «Астану». Счет составил 75:97(10:22, 22:27, 22:29, 21:21).
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