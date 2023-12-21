Михаила Абызова отправили в колонию на 12 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Экс-министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать их он будет в исправительной колонии строгого режима, информирует telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

— Суд признал Абызова М.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), двух преступлений по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289, ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн рублей, — сказано в сообщении.

Его десять подельников получили от 7 до 18,5 года лишения свободы. Речь идет о бизнесмене, юристе и сотрудниках энергетического комплекса Новосибирской области.

Напомним, экс-министру и его соучастникам в зависимости от роли каждого инкриминировалось создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере, легализация денег, полученных преступным путем, коммерческий подкуп и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

В марте 2019 года Михаила Абызова задержали по обвинению в хищении 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Затем Генпрокуратура потребовала конфисковать у него 32 млрд рублей. Суд согласился с этим.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов