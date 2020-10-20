Суд согласился конфисковать у бывшего министра Абызова 32 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Гагаринский суд Москвы согласился с требованием Генпрокуратуры обратить в доход государства более 32 млрд рублей экс-министра Михаила Абызова.

«Судом удовлетворен иск прокуратуры в отношении Абызова», — передает ТАСС слова представителя суда.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, надзорное ведомство в августе потребовало взыскать с бывшего министра по вопросам Открытого правительства 32,5 млрд рублей. В Генпрокуратуре считают эти деньги заработанными незаконно. Утверждается, что он систематически нарушал антимонопольное законодательство, пока занимал должность министра.

В марте 2019 года Михаила Абызова задержали по обвинению в хищении 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Защита экс-министра утверждала, что следствие неправильно трактует операции с ценными бумагами.

