В Татарстане планируют утвердить предельные размеры индекса изменения платы за «коммуналку» на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко (архив)

Власти Татарстана планируют утвердить предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях на 2024 год. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Индекс будет варьироваться от 10,8% до 15,7% в зависимости от населенного пункта. В частности, максимальной допустимый индекс установят в Казани и в Набережных Челнах.

Всего в списке — 913 муниципальных образований. В первом полугодии менять тарифы не будут. Изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Месяц назад правительство России утвердило предельные индексы роста платы за коммунальные услуги на 2024 год для каждого региона. Согласно документу, набор коммунальных услуг (вода, тепло, электричество) подорожает в среднем на 9,8%. Татарстан попал в десятку регионов-лидеров, где подорожание будет намного больше.

В последний раз, когда тарифы повышали с 1 июля 2022 года, предельный индекс впервые в Татарстане подскочил в 1,5 раза и составил 6,2%. Тогда это был самый высокий показатель подорожания ЖКУ.



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Айрат Назипов