Следком просит Басманный суд об аресте Рината Ханбикова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Басманный суд Москвы поступили материалы СКР для избрания меры пресечения бывшему главе «Газпром трансгаз Казань» и совета директоров АО «Аммоний» Ринату Ханбикову, сообщают источники «Реального времени»



Ожидается, что рассмотрение ходатайства об аресте начнется в течение часа. Напомним, Ханбиков был задержан 19 декабря в Казани, в данный момент ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы с ущербом в 246,4 млн рублей в 2013-2018 годах путем отпуска продукции «Менделеевсказота» и «Аммония» — минеральных удобрений — по заниженной цене и ее перепродаже компанией «ТТТ» с наценкой в 20-40 процентов. Прибыль «ТТТ» от такой сделки сотрудники СК и ФСБ считают суммой ущерба.

С позицией следствия задержанный не согласен.

Накануне по этому делу Басманный суд отправил в СИЗО нынешнего директора «ТТТ», в прошлом — директора московского представительства АО «Аммоний» Аллу Куцакову. В отношении экс-начальника отдела продаже «Менделеевсказота» Зухры Зиятдиновой избрали домашний арест.

Сегодня же в суде должны быть рассмотрены материалы по мере пресечения для Фирдиса Абдрахманова и Гузель Салимгараевой, он ранее возглавлял «Менделеевсказот», она была его замом и директором коммерческого департамента.