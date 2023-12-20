Басманный суд в закрытом режиме избрал домашний арест для первой фигурантки «дела Ханбикова»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только что Басманный суд Москвы отказался отправлять в СИЗО Зухру Зиятдинову, экс-начальника отдела продаж завода «Менделеевсказот» из Татарстана. В качестве меры пресечения по делу о мошенничестве на 246,4 млн рублей избран домашний арест, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



Рассмотрение ходатайства СК проходило в закрытом режиме. На этом настоял следователь, назвав «чувствительной» информацию о деле, затрагивающем интересы стратегического предприятия.

Сегодня же в Басманном суде будет решаться вопрос по мере пресечения для второй фигурантки «дела Ханбикова» — бывшего директора московского представительства АО «Аммоний» Аллы Куцаковой, также занимавшей должности финдиректора и главбуха в компании «ТТТ».

Через эту фирму, по версии СКР, в 2013—2018 годах похитили четверть миллиарда с двух заводов — получали продукцию «Аммония» и «Менделеевсказота» по заниженной цене, а продавали по рыночной. Как полагают сотрудники СК и ФСБ, в конечном итоге прибыль получали Ринат Ханбиков, глава совета директоров «Аммония», и аффилированные с ним физлица.

Напомним, пятерых подозреваемых в причастности к афере задержали вчера. Трем из них, включая Ханбикова, суд будет избирать меру пресечения завтра.