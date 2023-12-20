Вторую фигурантку «дела Ханбикова» отправили в СИЗО Москвы

Басманный суд арестовал бывшего директора московского представительства АО «Аммоний» Аллу Куцакову, также занимавшую должности финдиректора и главбуха в компании «ТТТ», об этом «Реальному времени» сообщили участники процесса.



Ходатайство Следкома было удовлетворено в полном объеме — до 19 февраля Куцакова будет находиться в СИЗО. Тогда как первой фигурантке того же «дела Ханбикова» сегодня избрали домашний арест.

О домашнем аресте сегодня просил и московский адвокат Куцаковой Алексей Курганов. Однако следователь ГСУ СКР Дмитрий Назаров ссылался на якобы установленный факт оказания обвиняемой давления на бывшего шефа — директора «ТТТ» путем обещания предоставить ему защитника.

Напомним, всего по делу о мошенничестве на 246,4 млн рублей задержали пятерых. По версии СК и ФСБ, эту сумму в 2013—2018 годах похитили участники созданной председателем совета директоров АО «Аммоний» Ринатом Ханбиковым группы через фирму «ТТТ». Этой компании заводы «Аммоний» и «Менделеевсказот» отдавали свою продукцию — минеральные удобрения — по заниженной цене, а порой ниже себестоимости, а «ТТТ» продавала ее по рыночной, причем не несла расходы ни за хранение, ни на транспортировку, как полагают силовики.

Ожидается, что заседания по мере пресечения Ринату Ханбикову и еще двум фигурантам дела пройдут в Басманном суде завтра.

