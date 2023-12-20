«Рубин» продлил контракт с Ильей Рожковым

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Рубин» продлил контракт со своим воспитанником Ильей Рожковым. Новый контракт с защитником будет действовать до лета 2027 года, информирует пресс-служба футбольного клуба.

Илья Рожков родился 29 марта 2005 года в Казани. Он является воспитанником зеленодольской спортшколы №3 и академии «Рубина».

За казанскую команду молодой футболист дебютировал 22 июля этого года. В первой игре против московского «Локомотива» он отдал голевую передачу и стал самым молодым ассистентом «Рубина» в РПЛ.

Рожков также защищает цвета молодежной сборной России. Всего за сборные команды России провел 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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Айрат Назипов