Раис Татарстана заявил, что открытие трассы М-12 является «эпохальным событием»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Открытие платной скоростной магистрали М-12 «Восток» — это эпохальное событие для Татарстана и серьезное для всей России. Об этом на традиционном совещании в Доме правительства заявил раис республики Рустам Минниханов.

— Серьезное для страны, для республики эпохальное событие — это открытие одного из крупнейших инфраструктурных проектов — скоростная автодорога М-12 «Восток». Никогда в истории нашей страны за такой короткий срок такие инфраструктурные проекты не возводились, — сказал он.

Глава региона выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, отметив, что в непростое время власти все же приняли решение и изыскали средства. По словам Минниханова, открытие трассы укрепляет связь между субъектами, дает туристические возможности. Также он упомянул ситуацию в железнодорожной сфере: «Мы видим, насколько сегодня железная дорога не закрывает потребности. И по скорости автомобильный транспорт быстрее доставляет грузы».

В прошлом месяце в Татарстане открыли 72-километровый участок автодороги М-12 «Восток». Трасса, построенная в рекордные сроки, отвечает самым современным требованиям безопасности и экологичности, уверяют строители. Во сколько обойдется поездка из Казани в Москву по новой дороге, где заправиться и выпить кофе — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин