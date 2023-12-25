В Татарстане начал действовать особый противопожарный режим

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане 25 декабря начал действовать особый противопожарный режим, установленный постановлением Кабмина республики. Он продлится до конца новогодних каникул — по 8 января 2024 года включительно.

На время действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий I—III классов опасности на территориях, расположенных в пределах:

500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (кроме автодорог), топливно-энергетического комплекса, в том числе линейных объектов;

30 метров от границ объектов жилищно-коммунального и сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автодорог, частных домовладений;

30 метров от многоквартирных жилых домов.

Исключение из этого правила — бенгальские огни и хлопушки. В Казани из-за особого противопожарного режима в новогоднюю ночь не будет салюта на главных праздничных площадках. Горожане могут запустить его самостоятельно на четырех специальных площадках.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

С 29 декабря силы Главного управления МЧС по Татарстану переведут на усиленный режим несения службы. В круглосуточном режиме будут работать более 2 тысяч сотрудников с привлечением более одной тысячи единиц техники.

В Главном управлении МЧС России по Татарстану рассказывали, что ежегодно в новогодние праздники происходит небольшое увеличение числа пожаров по сравнению с обычными днями. Основная их причина — неосторожное обращение с огнем. Это 39% всех пожаров от общего количества.



Напомним, в 2022 году в Татарстане особый противопожарный режим в преддверии новогодних праздников начал действовать с 19 декабря. Завершился он также 8 января.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина