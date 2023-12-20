Названы три основные причины пожаров в новогодние праздники в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане больше трети пожаров в новогодние праздники происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом на пресс-конференции рассказал врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ, главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Максим Трущин.

— Ежегодно у нас в период новогодних праздничных дней происходит небольшое увеличение числа пожаров по сравнению с обычными, будничными днями, — сказал он.

В прошлом сезоне новогодних праздников в Татарстане произошло 129 пожаров. На них погибли 6 человек, а 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

— Основными причинами пожаров в данный период у нас является неосторожное обращение с огнем — это 39% всех пожаров от общего количества. На втором месте у нас нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования — 27%, и неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов — 24%, — рассказал Максим Трущин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Большая часть пожаров в Татарстане в новогодние праздники происходит на территории жилого фонда.

Напомним, в Татарстане с 25 декабря введут особый противопожарный режим. Он будет действовать до конца новогодних каникул — по 8 января 2024-го.



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Татьяна Демина