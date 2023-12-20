Почти 30 регионов России подали заявки на применение ДЭГ на выборах президента

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что 28 российских регионов подали заявки на применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента. Об этом сообщает «РИА Новости».



— Из 30 наших регионов, где такой опыт есть, 28 субъектов России подали заявки, — сказала она.

По ее словам, два региона из 30 — это Оренбургская и Тульская области, которые взвесили свои возможности на этот момент и решили в этот раз ДЭГ не проводить.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборы президента России в 2024 году. Первым, кто подал документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец. Вчера Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) также выдвинула своего лидера Леонида Слуцкого кандидатом в президенты страны.



Дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.



В ноябре сообщалось, что число россиян, которые стали участниками тестирования федеральной платформы дистанционного электронного голосования, превысило 2,8 млн человек.



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Максим Кокунин