Почти 30 регионов России подали заявки на применение ДЭГ на выборах президента
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что 28 российских регионов подали заявки на применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента. Об этом сообщает «РИА Новости».
— Из 30 наших регионов, где такой опыт есть, 28 субъектов России подали заявки, — сказала она.
По ее словам, два региона из 30 — это Оренбургская и Тульская области, которые взвесили свои возможности на этот момент и решили в этот раз ДЭГ не проводить.
В Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборы президента России в 2024 году. Первым, кто подал документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец. Вчера Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) также выдвинула своего лидера Леонида Слуцкого кандидатом в президенты страны.
Дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.
В ноябре сообщалось, что число россиян, которые стали участниками тестирования федеральной платформы дистанционного электронного голосования, превысило 2,8 млн человек.
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