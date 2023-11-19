Приняли участие в тестировании федеральной платформы ДЭГ более 2,8 млн граждан России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Число россиян, которые стали участниками тестирования федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), превысило 2,8 млн человек. Такие данные приведены на портале наблюдения за ДЭГ.

Наибольшую активность проявили жители Московской области: количество проголосовавших достигло 345 100 человек. Кроме того, лидерами среди регионов России по числу участников стали Ростовская (179 345 человек) и Свердловская (172 624 человек) области, а также Санкт-Петербург (158 044 человек).

Пробное тестирование проводилось с 15 по 17 ноября в рамках общероссийской тренировки по использованию программно-технического комплекса ДЭГ, государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» и ее новой цифровой платформы (ГАС «Выборы» 2.0).

Напомним, более 30 тысяч татарстанцев подали заявки на участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

— На сегодня подали заявки более 30 тысяч татарстанцев. Мы не раз говорили, что дистанционное электронное голосование — это технология будущего. Мнение относительно ее применения в обществе сейчас разное. А тестирование системы позволяет избирателю вне избирательного процесса попробовать ДЭГ, узнать, каково это — голосовать электронно, — сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Андрей Кондратьев.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина