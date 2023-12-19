Зинэтула Билялетдинов — о ситуации с Дамиром Жафяровым: «Доверия было достаточно»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

После победы над «Авангардом» главный тренер «Ак Барса» подвел итоги матча и ответил на вопрос о ситуации с Дамиром Жафяровым. Ранее в клубе допустили его уход.

— Игрового времени у него было достаточно, и доверия было много. Но у него была одна травма, после которой он лечился. Затем он вышел и получил вторую травму, снова лечился и до сих пор лечится. Доверия было достаточно, — сообщил наставник «барсов».

На дальнейшие вопросы об игроке тренер отвечать не стал, попросив спрашивать о встрече. Игру команды в матче с «Авангардом» Зинэтула Билялетдинов оценил позитивно. Он похвалил своих подопечных за желание и старание.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дамир Жафяров официально стал игроком «Ак Барса» 1 июня этого года. В Казань перебрался из Санкт-Петербурга, где он выступал за СКА.

На днях генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о готовности клуба обменять Дамира Жафярова. Он также допустил, что хоккеист все еще может продолжить карьеру в составе «барсов».

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Айрат Назипов