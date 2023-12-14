«Ак Барс» готов обменять Дамира Жафярова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о готовности клуба обменять Дамира Жафярова. Однако процедуре мешает одна проблема.

— Пока что Дамир является игроком нашей команды. Когда стороны сойдутся на чем-то, договорятся об обмене, тогда он и произойдет. У нас есть предложения — мешает пункт о запрете на обмен. Сторона Дамира и сам Дамир знают о предложениях, которые у нас есть по нему. Мяч на их стороне, — цитирует Валиуллина «Чемпионат».

Генеральный менеджер допустил, что Жафяров все еще может продолжить карьеру в составе «барсов».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Дамир Жафяров официально стал игроком «Ак Барса» 1 июня этого года. В Казань перебрался из Санкт-Петербурга, где он выступал за СКА.

В конце ноября Марат Валиуллин рассказал о ситуации с Дамиром Жафяровым. Он выразил мнение, что нападающий не покинет клуб до конца года.



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Айрат Назипов