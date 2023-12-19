«Ак Барс» нанес поражение «Авангарду» в Омске

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В гостевом матче Фонбет чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» разгромил омский «Авангард». Матч завершился со счетом 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).

Обе шайбы «барсы» забросили во втором периоде. Сначала отличился Кирилл Семенов, который забил гол на 24-й минуте. Спустя чуть меньше двух минут Евгений Свечников удвоил преимущество гостей. Он же оформил дубль, а затем и хет-трик в концовке встречи, дважды поразив пустые ворота соперника.

Следующую игру хоккеисты «Ак Барса» проведут 21 декабря в Екатеринбурге. Матч против «Автомобилиста» стартует в 17.00.

Таким образом, «Ак Барс» прервал двухматчевую серию из поражений. 5 декабря казанцы уступили «Северстали» со счетом 1:4. Спустя два дня хоккеисты Зинэтулы Билялетдинова потерпели поражение от «Локомотива» со счетом 1:3.

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Айрат Назипов