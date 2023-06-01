В казанский «Ак Барс» перешел нападающий ХК СКА

«Ак Барс» и СКА произвели обмен, в результате которого состав «барсов» пополнил 29-летний нападающий Дамир Жафяров. Контракт хоккеиста действует до 30 апреля 2024 года. Петербургский клуб получил за игрока права на вратаря Филипа Густавссона и защитника Дмитрия Осипова.

В прошлом сезоне Жафяров отыграл 63 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 44 (16+28) очка при показателе полезности «+15». В Кубке Гагарина за 12 встреч он набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «+2». Всего в КХЛ нападающий провел 589 матчей, в которых набрал 311 (128+183) очков, показатель полезности «+17».

— Эмоции от перехода положительные, я рад присоединиться к такому великому клубу. Впереди нас ждет хорошее будущее, мы постараемся сделать все, чтобы добиться главной цели. Я знаком со многими игроками в составе, потому трудностей в адаптации не возникнет. Думаю, со временем в Казани наладится и мой татарский язык, на котором я сейчас говорю, но не на лучшем уровне, — приводит слова новичка команды клубная пресс-служба.

Фото: ru.wikipedia.org

Дамир Жафяров родился 17 марта 1994 года в Москве, воспитанник школы «Русь». Дебютировал в КХЛ в 2012 году в составе новокузнецкого «Металлурга», в сезоне 2014/15 выступал за ЦСКА, с 2015 по 2016 — за «Сибирь». По ходу сезона 2016/17 перешел в «Адмирал», за который отыграл 2 года. В 2018—2022 годах защищал цвета «Торпедо», а минувший сезон провел в составе СКА. Является чемпионом России 2015 года и бронзовым призером чемпионата России 2023 года. Также в 2014 году выиграл «бронзу» на молодежном чемпионате мира.

— Жафяров — один из лучших российских нападающих своего возраста, последние пять сезонов он показывает стабильно высокие результаты и здорово проявляет себя на всех участках площадки. У Дамира есть опыт игры в большинстве, мы рассчитываем на его помощь атакующей группе и улучшение результативности спецбригад. Ожидаем плодотворного сотрудничества с игроком и заключения нового контракта в ближайшее время, — прокомментировал переход генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

На этой неделе с игроками и тренерами «Ак Барса» встретился раис Татарстана Рустам Минниханов. Команду поздравили с серебряными наградами Континентальной хоккейной лиги и чемпионата России по хоккею сезона 2022/23 годов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов