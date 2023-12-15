В Татарстане полгода ускоряется годовая инфляция

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Годовая инфляция в Татарстане ускоряется шесть месяцев подряд. В ноябре она составила 6,98% после 6,37% в октябре, 5% — в сентябре, 4,29% — в августе, 2,99% — в июле, 2,21% — в июне. В мае показатель оценивался в 0,93%.

Продукты питания в конце осени подорожали в Татарстане в годовом выражении на 7,25%. Для сравнения, в октябре рост потребительских цен по отношению к аналогичному месяцу 2022 года оценивался в 6,33%, в сентябре — в 4,22%.

Плодоовощная продукция в ноябре подорожала в годовом выражении почти на треть — на 30,9%. По сравнению с предыдущими месяцем рост цен замедлился — в октябре он составлял 31,22%. В сентябре он оценивался в 27,99%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Непродовольственные товары в конце осени в Татарстане подорожали по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 4,86%. По сравнению с сентябрем (+3,37%) и октябрем 2023 года (+4,4%) рост цен в годовом выражении в этой категории ускорился.

Услуги в ноябре подорожали в республике в годовом выражении на 10,05%. Для сравнения, в октябре они подорожали по сравнению с аналогичным месяцем на 9,68%, в сентябре — на 8,83%.

Базовый индекс потребительских цен в ноябре 2023 года составил в Татарстане 5,87% в годовом выражении и 0,92% в месячном. Этот показатель исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный или сезонный характер.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В месячном выражении потребительские цены в республике в ноябре 2023 года выросли на 0,94%. В частности, продукты питания подорожали по сравнению с октябрем на 1,39%, непродовольственные товары — на 0,4%, а услуги — на 1,16%.

Напомним, инфляция растет по всей России. Президент страны Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что к концу 2023 года она прогнозируется в 7,5%. Не исключено, что она может достичь 8%.

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Татьяна Демина