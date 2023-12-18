В 2023 году в Татарстане зарегистрировали 22,3 тысячи заявлений на регистрацию недвижимости в новостройках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Управление Росреестра по Татарстану поступило 22,3 тысячи заявлений на регистрацию договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). При этом доля заявлений, поданных в электронном виде, составила более 90%, сообщает пресс-служба ведомства.

В период с января по ноябрь 2023 года Росреестром зарегистрировано 23,5 тысячи ДДУ. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года их насчитывалось 16,8 тысячи — рост составил 40%.

На ноябрь в республике пришлось 3,2 тысячи договоров участия в долевом строительстве. Это в два раза больше, чем в ноябре 2022-го: тогда было зарегистрировано около 1,5 тысячи ДДУ. Если сравнивать с октябрем текущего года, то данный показатель почти не изменился.

— В этом году жители Татарстана стали чаще пользоваться онлайн-услугами Росреестра. В наше ведомство на регистрацию договоров участия в долевом строительстве поступило в электронном виде более 20 тысяч заявлений, что составляет 90% от общего количества. В прошлом году данный показатель составлял только 77%, — отметила замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Кроме того, в 2023 году возросло количество сделок с использованием кредитных средств: за 11 месяцев зарегистрировано более 101 тысячи таких ипотек, что почти на 60% больше этого же периода в прошлом году (тогда было 64 тысячи).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в октябре 2023 года в Татарстане зарегистрировали более 24 тысяч договоров купли-продажи недвижимости, что почти на 30% больше аналогичного периода прошлого года (18,5 тысячи договоров).

Всего за 10 месяцев этого года Росреестром Татарстана зарегистрировано на все виды объектов недвижимости (ИЖС, земельные участки, жилые и нежилые помещения) около 195 тысяч сделок.



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Максим Кокунин