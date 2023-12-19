В 2023 году татарстанцы совершили почти 219 тысяч сделок на вторичном рынке недвижимости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — ноябрь этого года Росреестр Татарстана зарегистрировал почти 219 тысяч переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП). Это на 22,5% больше, чем за 11 месяцев прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

— Примечательно, что в этом году пик по числу зарегистрированных сделок на вторичном рынке недвижимости пришелся на осень, а именно сентябрь, когда было зарегистрировано около 26 тысяч договоров купли-продажи. В свою очередь, минимальное количество сделок было зафиксировано в январе — 11,5 тысячи ДКП. В 2022 году максимальное количество сделок было в марте — 21 тысяча, минимальное — в мае (12 тысяч ДКП), — отметила замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше всего на вторичном рынке выросло число сделок на квартиры — с 65,5 тысячи до 89 тысячи (+35,5% к прошлому году). Количество регистраций договоров купли-продажи на нежилые помещения увеличилось с 7,8 тысячи до 9,3 тысячи (+20%). Земельные участки стали востребованнее на 15,4%: в прошлом году было заключено 90 тысяч ДКП, в этом — 104 тысячи. Кроме того, жители республики на 10% чаще покупали индивидуальные жилые дома (15,4 тысячи в 2022 году и 17 тысяч в 2023-м).

Напомним, в 2023 году в Управление Росреестра по Татарстану поступило 22,3 тысячи заявлений на регистрацию договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). При этом доля заявлений, поданных в электронном виде, составила более 90%.



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Галия Гарифуллина