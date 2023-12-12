Интерес к покупке вторичного жилья в Казани упал на 16%

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре текущего года спрос на вторичном рынке жилья столицы Татарстана упал на 16%, а объем предложения сократился на 5% по сравнению с октябрем. Такие данные в рамках исследования получили эксперты «Авито Недвижимости».

В Казани «вторичные» квартиры в конце осени подорожали по стоимости за объект и в пересчете за квадратный метр на 3%. Средняя стоимость такого жилья составляет 7 млн рублей, квадратного метра — 143 тысячи. При этом горожане стали принимать решение о покупке недвижимости на 4% быстрее: «время жизни» объявления равно 112 дням.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Аналитики отметили, что востребованность жилья на вторичном рынке за ноябрь упала в 32 из 33 городов-участников исследования. Активнее приобретали такие квартиры только жители Симферополя (+17% за месяц). Меньше предлагать вторичное жилье стали в 20 из 33 городов. Наибольшее сокращение зафиксировали в Туле (-6%), Воронеже, Ульяновске, Ставрополе, Казани и Брянске (-5% в каждом). Напротив, городами с самым существенным ростом предложения стали Омск и Симферополь (+3%).

Напомним, спрос на квартиры в новостройках в Казани увеличился в ноябре на 54% по сравнению с концом прошлой осени. Предложение упало на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цены на такое жилье выросли на 13%.

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Галия Гарифуллина