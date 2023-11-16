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В Татарстане в 2024 году увеличат прожиточный минимум на душу населения

16:20, 16.11.2023 3
В Татарстане в 2024 году увеличат прожиточный минимум на душу населения
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в 2024 году увеличат прожиточный минимум на душу населения по основным социально-демографическим группам.

Прожиточный минимум увеличат:

  • на душу населения — с 12 996 рублей до 13 135 рублей;
  • для трудоспособного населения — с 14 133 рублей до 14 317 рублей;
  • для пенсионеров — 11 151 рубля до 11 296 рублей;
  • для детей — с 12 577 рублей до 12 741 рубля.
realnoevremya.ru /Максим Платонов

Татарстан установил на 2024 год один из самых низких прожиточных минимумов среди регионов Приволжского федерального округа. Меньше показатель только в Пензенской и Саратовской областях — 12 813 рублей. Следом за ними идут Татарстан и Мордовия. Обе республики зафиксировали прожиточный минимум на следующий год в размере 12 966 рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономика Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 ноя
    Цены в Казани на продукты ,как в Москве , те же самые сетевые магазины. А в Москве прожиточный минимум 23 000 рублей. А татарские экономисты по минималкам еще и снижают принятый минимум. Видимо на премию себе копят. Иначе ,как объяснить,они же не отчитываются почему так считают.
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    Анонимно 17 ноя
    беспридел.
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  • Анонимно 17 ноя
    На 7,5 процентов добавили, а продукты выросли в разы, коммуналка вырастит после Нового года на 10 процентов и более и т.д.
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