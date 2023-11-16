В Татарстане в 2024 году увеличат прожиточный минимум на душу населения
В Татарстане в 2024 году увеличат прожиточный минимум на душу населения по основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум увеличат:
- на душу населения — с 12 996 рублей до 13 135 рублей;
- для трудоспособного населения — с 14 133 рублей до 14 317 рублей;
- для пенсионеров — 11 151 рубля до 11 296 рублей;
- для детей — с 12 577 рублей до 12 741 рубля.
Татарстан установил на 2024 год один из самых низких прожиточных минимумов среди регионов Приволжского федерального округа. Меньше показатель только в Пензенской и Саратовской областях — 12 813 рублей. Следом за ними идут Татарстан и Мордовия. Обе республики зафиксировали прожиточный минимум на следующий год в размере 12 966 рублей.
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