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Татарстан установил один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

07:31, 08.10.2023
Татарстан установил один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан установил на 2024 год один из самых низких прожиточных минимумов среди регионов Приволжского федерального округа. Меньше показатель только в Пензенской и Саратовской областях — 12 813 рублей.

Следом за ними идут Татарстан и Мордовия. Обе республики зафиксировали прожиточный минимум на следующий год в размере 12 966 рублей.

Самый высокий показатель установили власти Нижегородской и Самарской областей — 14 339 рублей. На втором месте — Пермский край (14 034 рубля), на третьем — Башкортостан (13 576 рублей).

«Реальное время» составило рейтинг регионов Приволжского федерального округа по размеру прожиточного минимума на 2024 год:

  1. Нижегородская область — 14 339 рублей;
  2. Самарская область — 14 339 рублей;
  3. Пермский край — 14 034 рубля;
  4. Башкортостан — 13 576 рублей;
  5. Удмуртия — 13 576 рублей;
  6. Кировская область — 13 576 рублей;
  7. Ульяновская область — 13 576 рублей;
  8. Марий Эл — 13 424 рубля;
  9. Оренбургская область — 13 271 рубль;
  10. Чувашия — 13 271 рубль;
  11. Мордовия — 12 966 рублей;
  12. Татарстан — 12 966 рублей;
  13. Пензенская область — 12 813 рублей;
  14. Саратовская область — 12 813 рублей.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, для трудоспособного населения Татарстана прожиточный минимум на следующий год составит 14 133 рубля. Для пенсионеров он установлен в размере 11 151 рубль, для детей — 12 577 рублей.

В конце 2022 года российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который приостанавливает действие закона о прожиточном минимуме и устанавливает новый, исходя из прогнозируемой границы бедности. Согласно документу, в 2023 году величина составит 14 375 рублей, в 2024-м — 15 049 рублей. Отметим, что татарстанский прожиточный минимум ниже на 2 156 и 2 083 рубля соответственно.

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Татьяна Демина
ЭкономикаОбществоВласть Татарстан
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