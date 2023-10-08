Татарстан установил один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан установил на 2024 год один из самых низких прожиточных минимумов среди регионов Приволжского федерального округа. Меньше показатель только в Пензенской и Саратовской областях — 12 813 рублей.

Следом за ними идут Татарстан и Мордовия. Обе республики зафиксировали прожиточный минимум на следующий год в размере 12 966 рублей.

Самый высокий показатель установили власти Нижегородской и Самарской областей — 14 339 рублей. На втором месте — Пермский край (14 034 рубля), на третьем — Башкортостан (13 576 рублей).

«Реальное время» составило рейтинг регионов Приволжского федерального округа по размеру прожиточного минимума на 2024 год:

Нижегородская область — 14 339 рублей; Самарская область — 14 339 рублей; Пермский край — 14 034 рубля; Башкортостан — 13 576 рублей; Удмуртия — 13 576 рублей; Кировская область — 13 576 рублей; Ульяновская область — 13 576 рублей; Марий Эл — 13 424 рубля; Оренбургская область — 13 271 рубль; Чувашия — 13 271 рубль; Мордовия — 12 966 рублей; Татарстан — 12 966 рублей; Пензенская область — 12 813 рублей; Саратовская область — 12 813 рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, для трудоспособного населения Татарстана прожиточный минимум на следующий год составит 14 133 рубля. Для пенсионеров он установлен в размере 11 151 рубль, для детей — 12 577 рублей.

В конце 2022 года российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который приостанавливает действие закона о прожиточном минимуме и устанавливает новый, исходя из прогнозируемой границы бедности. Согласно документу, в 2023 году величина составит 14 375 рублей, в 2024-м — 15 049 рублей. Отметим, что татарстанский прожиточный минимум ниже на 2 156 и 2 083 рубля соответственно.



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Татьяна Демина