«Ростех» планирует создать образовательную компьютерную игру со своей техникой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Госкорпорация «Ростех» планирует создать компьютерную игру со своей техникой. В настоящее время обсуждается жанр и платформа игры, сообщает пресс-служба компании.

— В госкорпорации рассматривают такую возможность. В данный момент обсуждается жанр игры, платформа, партнеры для коллаборации, бюджет и концепция. Пока ясно, что этот продукт должен ориентироваться на культурные коды России и иметь не только развлекательный, но и воспитательный, а также отчасти образовательный характер, — рассказали в госкорпорации.

Как отметили в компании, в игре могут быть использованы концепт-арты, созданные в рамках проекта «Боевые монстры «Ростеха».

Вчера стало известно, что мультиспециалистов для авиационных предприятий «Ростеха» будут готовить в столице Татарстана. На Казанском вертолетном заводе в 2024 году откроется производственно-учебный центр. Соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров уже подписали раис республики Рустам Минниханов и гендиректор компании Сергей Чемезов.

На базе предприятия будут готовить специалистов по разным направлениям, в том числе обработка металлов резание, эксплуатация авиационной техники, мехатроника, электроника, аддитивные технологии.

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Максим Кокунин