На Казанском вертолетном заводе в 2024 году откроется производственно-учебный центр «Ростеха»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мультиспециалистов для авиационных предприятий «Ростеха» будут готовить в столице Татарстана. На Казанском вертолетном заводе в 2024 году откроется производственно-учебный центр, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

— «Ростех» в партнерстве со средними профессиональными учебными заведениями Татарстана будет готовить мультиквалифицированных специалистов в области авиастроения. Для этого на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» в 2024 году будет открыт производственно-учебный центр, оснащенный самым современным промышленным оборудованием, — рассказали в пресс-службе.

Соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров уже подписали раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

На базе предприятия будут готовить специалистов по разным направлениям, в том числе обработка металлов резанием, эксплуатация авиационной техники, мехатроника, электроника, аддитивные технологии.

— Обучение в центре планируется по 38 профессиям. В регионе будут готовить токарей, фрезеровщиков, электромонтеров, наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, контролеров станочных и слесарных работ, операторов станков с ЧПУ и других специалистов. Программы подготовки разработаны с учетом потребностей предприятия, — сообщили в госкорпорации.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, в сентябре раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Москве с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Они обсудили реализацию проектов по модернизации и техническому перевооружению авиастроительных предприятий в Казани. Также они проговорили актуальные вопросы взаимодействия правительства республики и корпорации, а также подвели промежуточные итоги работы предприятий Татарстана, входящих в структуру «Ростеха».

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Максим Кокунин