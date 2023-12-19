Число жертв землетрясения на северо-западе Китая составило 118 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Число жертв землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай на северо-западе Китая составило 118 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В зоне бедствия были развернуты спасательные работы, в которых участвуют более 1,5 тысячи спасателей. Количество погибших в Ганьсу на данный момент увеличилось до 105, еще 186 получили ранения, в Цинхае погибли 13 человек.

Землетрясение магнитудой до 6,2 было зафиксировано в поселке Люгоу Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу в 23.59 по пекинскому времени (18.59 по мск). Власти КНР ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый — наивысший.

В конце прошлого месяца сообщалось о том, что в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 3,5. Подземные толчки были отмечены в районе Ешилюрт. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,55 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не было.

В марте стало извсетно, что число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в стране превысил $105 миллиардов.



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Максим Кокунин