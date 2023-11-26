В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 3,5. Информация опубликована на сайте Haberler.
Подземные толчки отмечены в 16.13 по местному времени в районе Ешилюрт. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,55 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.
В августе на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,6. По информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, инцидент зафиксировали в провинции Кахраманмараш.
В марте сообщалось, что число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в стране превысил $105 миллиардов.
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