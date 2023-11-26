Новости происшествий

13:43 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Турции произошло землетрясение

17:20, 26.11.2023
В Турции произошло землетрясение
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 3,5. Информация опубликована на сайте Haberler.

Подземные толчки отмечены в 16.13 по местному времени в районе Ешилюрт. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,55 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,6. По информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, инцидент зафиксировали в провинции Кахраманмараш.

В марте сообщалось, что число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в стране превысил $105 миллиардов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также