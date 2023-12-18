Операторы наружной рекламы в Казани отчислили в городской бюджет в 2023 году 441 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В 2022 году суммарная выручка российских операторов наружной рекламы составила 63,9 млрд рублей без учета НДС. Показатель увеличился на 6%, по сравнению с прошлым годом. Немаловажную роль в этом росте сыграли и регионы, сообщают «Известия».



На рост рынка наружной рекламы, по мнению экспертов, повлиял выход на федеральный рынок представителей из регионов. Еще одним из существенных факторов стабилизации доходов, указывают эксперты, можно назвать контракты с муниципальными властями.

В Казани, например, при общем объеме рынка наружной рекламы в 973 млн рублей платежи со стороны операторов в городской бюджет составили в 2023 году 441 млн рублей, или 45,31% от общего объема рынка.

Подчеркивается, что Казань уже второй год остается лидером в России по этому показателю. В прошлом году доля платежей в городской бюджет составила 335 млн рублей, или 41,31% от общего объема рынка.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Второе место в рейтинге по объему платежей в местный бюджет заняла Самара. Операторам наружной рекламы за право пользования рекламными площадями пришлось внести в бюджет 150 млн рублей (32,22% от общего объема рынка). Замыкает топ-3 Уфа: здесь в этом году городской бюджет получил от операторов 29,53% от общего рынка, или 152 млн рублей.



В Казани за последние 5 лет объем рекламного рынка Казани вырос на 35%, до 900 млн рублей. Причинами называются демографический рост, а также рост рекламного рынка в целом по России. В Казани рынку наружной рекламы по итогам 2022 года удалось не только восстановиться до уровня 2021 года, но и выйти в плюс. Острая фаза кризиса в прошлом году пришлась на апрель и май. Заполняемость упала на 50%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова