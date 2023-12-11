За пять лет объем рекламного рынка Казани вырос более чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Казани за последние 5 лет объем рекламного рынка вырос на 35%, до 900 млн рублей. Об этом на «деловом понедельнике» заявил начальник Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

— У такой стремительной динамики усматривается несколько причин. Во-первых, это демографический рост — за минувшие 5 лет численность населения города увеличилась на 63 тысячи человек, что сравнимо с населением такого города как Зеленодольск, — рассказал он.

Вторая причина — рост рекламного рынка в целом по России. Аскар Багаутдинов заявил, что рынок преодолел кризисы и показывает исторические максимумы.



realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Напомним, в Казани рынку наружной рекламы по итогам 2022 года удалось не только восстановиться до уровня 2021 года, но и выйти в плюс. Острая фаза кризиса в прошлом году пришлась на апрель и май. Заполняемость упала на 50%.



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Татьяна Демина