Из Зеленодольска в зону спецоперации отправили свыше 7 тонн гуманитарной помощи
В зону спецоперации из Зеленодольска отправили 7 тонн гуманитарной помощи на сумму порядка 8 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Официальный Зеленодольск».
В груз вошли генераторы, рации, спортивный мотоцикл, печки, одеяла, постельное белье, матрасы, одежда, медицинские оборудование.
Кроме того, бойцам отправили индивидуальные посылки и письма поддержки от школьников.
В конце октября в зону спецоперации из Зеленодольска отправили первую партию переносных полевых печей, изготовленных на местном предприятии. Одна печь весит не больше 7 кг. С ее помощью можно приготовить еду, согреться и высушить белье.
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