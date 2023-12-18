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Из Зеленодольска в зону спецоперации отправили свыше 7 тонн гуманитарной помощи

19:57, 18.12.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Из Зеленодольска в зону спецоперации отправили свыше 7 тонн гуманитарной помощи
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Официальный Зеленодольск»/t.me

В зону спецоперации из Зеленодольска отправили 7 тонн гуманитарной помощи на сумму порядка 8 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Официальный Зеленодольск».

В груз вошли генераторы, рации, спортивный мотоцикл, печки, одеяла, постельное белье, матрасы, одежда, медицинские оборудование.

Кроме того, бойцам отправили индивидуальные посылки и письма поддержки от школьников.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Официальный Зеленодольск»/t.me

В конце октября в зону спецоперации из Зеленодольска отправили первую партию переносных полевых печей, изготовленных на местном предприятии. Одна печь весит не больше 7 кг. С ее помощью можно приготовить еду, согреться и высушить белье.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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