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Книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» заняла второе место по продажам на «Литрес»

15:15, 12.12.2023 1
Книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» заняла второе место по продажам на «Литрес»
Фото: realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберта Гараева занимает вторую строчку рейтинга самых продаваемых книг на «Литрес». Первое место по количеству продаж досталось аудиокниге Михаила Атаманова «Искажающие Реальность. Книга 11», сообщают в пресс-службе книжного сервиса.

С 9 ноября по 9 декабря спрос на книгу Гараева увеличился в 70 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью произведение пользовалось в период с 3 по 9 декабря: на эти семь дней пришлось 65% от общего количества проданных за месяц экземпляров. По итогам первых одиннадцати дней декабря «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» было самой продаваемой книгой.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Чаще всего произведение Гараева приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Иркутска и Новосибирска.

Напомним, ровно два года назад независимое московское книжное издательство Individuum выпустило книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». В этом году вышел снятый по произведению и уже ставший популярным сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Галия Гарифуллина
АналитикаОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 дек
    здорово, что наши соотечественники возымели такой успех! молодцы!
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